Первую партию онкологических препаратов нового завода «Биокад» доставят в больницы Москвы

Москва, 12 марта. Подмосковный завод «Биокад» отправит первые партии лекарств для лечения онкологических заболеваний в течение месяца. Это стало возможным благодаря офсетному контракту.

Новый завод компании «Биокад», расположенный в подмосковном Алабушево, начнет отправку лекарственных средств в столичные больницы в марте-апреле. Об этом на своем сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Уточняется, что в 2017 году правительство Москвы заключило офсетный контракт с «Биокадом». Согласно условиям документа, компания будет поставлять около 40 лекарственных препаратов до конца 2027 года. Частные инвестиции в проект составят 3 миллиарда рублей. Мэр Москвы объяснил, что офсетные контракты удобны как властям, так и поставщикам. Они дают гарантию закупки производимого товара.

«Проще говоря, построил завод в Москве – получишь гарантии сбыта продукции на ближайшие 5-10 лет и сможешь окупить вложенные инвестиции», — рассказал Собянин.

Всего Москва заключила пять офсетных контрактов на выпуск лекарственных средств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. На создание производств инвесторы потратят 12,9 миллиарда рублей. Общий объем закупок составит 73 миллиарда рублей в течение 10 лет.

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