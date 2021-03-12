Москвичей в пятницу ожидают низкие температуры и метель

Москва, 12 марта. Жителей Москвы 12 марта ожидает холодная погода, а к вечеру прогнозируется слабая метель. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам синоптика, в пятницу в столице будет облачная с прояснениями погода. Температура днем по-прежнему будет держаться ниже нуля, однако достигнет показателей −4...−6 градусов. В Подмосковье уличные термометры покажут около −3...−8 градусов.

Наряду с этим, в столичном регионе вечером выпадет небольшое количество снега, а также возможна слабая метель. Ветер подует южный со скоростью 5-10 метров. Атмосферное давление упадет до 744 мм рт. ст., сообщил Синенков в беседе с РИА Новости.

Жителей Петербурга тоже ожидает метель в эту пятницу. По данным регионального ГУ МЧС, в Северной столице прогнозируется умеренный снегопад и образование гололедицы на дорогах. В связи с такими погодными условиями горожанам рекомендуется воздержаться от поездок по городу и по возможности остаться дома или на работе.