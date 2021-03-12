IT-коворкинг для школьников появился в московском детском технопарке «Байтик»

Москва, 12 марта. Московский детский технопарк «Байтик» расширился молодежным IT-коворкингом. Он предназначен для учеников старших классов.

Молодежный IT-коворкинг открылся в детском технопарке «Байтик», расположенном в Москве. Проект был реализован благодаря гранту мэра столицы «Москва — добрый город». Об этом сообщается на сайте московского мэра.

Площадка предназначена для учеников 8 — 11-х классов, прошедших обучение в технопарке по направлениям «Графический и веб-дизайн», «Программирование» и «Инженерное дело». Всего за время работы технопарка обучение по этим направления прошли больше 400 школьников.

«В молодежном коворкинге они смогут выполнить свои первые заказы. А эксперты в области инженерного моделирования, дизайна, маркетинга помогут ребятам в развитии профессиональных и предпринимательских качеств», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

IT-коворкинг расположен в одной из аудиторий технопарка «Байтик». Сообщается, что помещение оборудовано 3D-принтером, мини-типографией и дополнительными компьютерами. В рамках работы в коворкинге молодые специалисты будут работать над коммерческими и некоммерческими заказами, например, создавать сайты, прототипы деталей или изготавливать печатную продукцию.

Ранее сообщалось, что в кемеровском детском технопарке «Кванториум» ученики разработали проект тренажера для помощи людям, переболевшим коронавирусной инфекцией. Аппарат уже прошел этап тестирования.