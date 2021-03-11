В Домодедово экипаж вызвал полицию на борт самолета из-за буйной пассажирки

Москва, 11 марта. Агрессивную пассажирку сняли с рейса Москва — Самара в аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Во время посадки девушка вела себя вызывающе, цеплялась к попутчикам и допускала нецензурные высказывания в адрес бортпроводников. Члены экипажа сообщили о дебоширке дежурному по аэропорту, который вызвал на борт воздушного судна наряд полиции.

Буйная пассажирка оказалась 30-летней жительницей Тольятти. Ее задержали и доставили в дежурную часть для составления административного протокола по первой части статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Аналогичный инцидент произошел в аэропорту Жуковский. Сотрудники транспортной полиции сняли с самолета из Нижневартовска мужчину, который вел себя неадекватно и не хотел реагировать на замечания, сообщало РИАМО.