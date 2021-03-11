Мэр Москвы открыл новое здание клуба «Современник» в Строгино

Москва, 11 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание клуба «Современник», располагающееся в столичном районе Строгино на улице Маршала Катукова.

Градоначальник отметил, что к текущему моменту реконструкцию прошли порядка десяти старых дворцов культуры. При этом ремонтные работы ведутся еще в нескольких кинотеатрах.

«Вместо «Таджикистана» появился «Современник». То, что можно было отдать инвесторам, мы вот отдали около 30 кинотеатров, там на их месте вместо старых убитых кинотеатров появляются первоклассные центры с хорошими залами, кинопоказом с общественной жизнью», — объяснил Собянин.

Кроме того, Собянин прокомментировал возможность переименования «Современника» в «Строгино», что должно впоследствии помочь избежать путаницы с одним из столичных театров. По словам главы города, соответствующее решение должны принять местные жители путем голосования.

Собянин также ранее рассказал о возможности расширения учебного центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Подмосковье, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Его развитие позволит покрыть потребности всего столичного региона.

Кроме того, подобные центры должны появиться еще в 37 субъектах страны. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.