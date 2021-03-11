Стало известно, с кем находился выпавший из окна в Подмосковье ребенок

Москва, 11 марта. Мать трехлетнего Ивана, погибшего после падения из окна, в момент трагедии была в магазине. Ребенок был под присмотром старшего 16-летнего брата, сообщил источник ФАН.

Как сообщалось ранее мальчик погиб в Дзержинске. После падения с высоты пятого этажа Ваню доставили в больницу, поместили в реанимацию, но не смогли спасти.

По данным источника ФАН, мать погибшего раньше употребляла наркотики, но после рождения второго сына завязала с незаконными веществами. Ее старший ребенок страдает интеллектуальным расстройством личности (слабоумием). Таким образом, малыш оказался фактически без присмотра, хотя номинально он был не один.

По факту гибели мальчика проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.