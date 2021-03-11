В Москве предложили сократить рабочую неделю для женщин

Москва, 11 марта. Инициатива, согласно которой проживающие в столице женщины могут работать четыре дня в неделю, в четверг была озвучена омбдусменом Москвы Татьяной Потяевой.

Сейчас в Государственной думе РФ обсуждается вопрос о возможности введения четырехдневной рабочей недели, подчеркнула она. По словам Потяевой, она намерена поддержать идею введения такого рабочего графика для представительниц прекрасного пола.

Правительство РФ в ближайшее время утвердит правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно для малообеспеченных семей. Об этом сообщалось ранее.