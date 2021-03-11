Робот-хирург помог врачам из Москвы спасти от бесплодия пациента с редкой патологией

Москва, 11 марта. Московские врачи впервые провели операцию по удалению кисты пациенту с редкой патологией с помощью робота-хирурга Da Vinci и спасли мужчину от бесплодия.

Подобные операции редко проходят в медицинской практике. В московской больнице №31 ее провели впервые. У 19-летнего пациента обнаружили кисту в семенном пузырьке. Молодого человека госпитализировали в январе текущего года с режущей болью внизу живота. Медики выявили в области паха образование с жидкостью. Размер достигал 10 на 5 сантиметров.

Также у парня не было одной почки. В ходе обследования врачи диагностировали синдром Циннера. Это редкая врожденная аномалия, которая может стать причиной бесплодия. В истории медицины насчитывается примерно 100 подобных случаев заболевания. На совещании приняли решение проводить операцию с помощью робота-хирурга Da Vinci. Благодаря этому удалось сократить кровопотерю во время операции. Пациента выписали уже на шестой день, сообщается на сайте мэра Москвы.

До этого петербургские хирурги провели операцию по удалению простаты при помощи робота-ассистента. Такая операция прошла в России впервые.