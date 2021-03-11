Десять машин горят в автосервисе под Москвой

Москва, 11 марта. Крупный пожар тушат на территории одного из автосервисов в Московской области, сообщил источник ФАН. Огнем объяты десять машин.

ЧП произошло в деревне Калиновка (городской округ Ленинский). По неизвестной пока причине возгорание возникло в одноэтажном здании автосервиса. Огонь быстро распространялся, появилась угроза стоящему рядом административному зданию и трансформаторной будке.

Общая площадь горения составила 1600 кв. метров. В 12:23 МСК пожар был локализован. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают 65 человек и 19 единиц техники.

Ранее РИАМО сообщало о смертельном пожаре в садовом доме в Королеве. Жертвами стали два человека. Причины возникновения возгорания установят пожарные дознаватели.