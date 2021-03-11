Африканец с поддельными документами попался ФСБ при попытке провести в Россию сограждан

Москва, 11 марта. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали во Внуково гражданина Африки, пытавшегося дать взятку пограничникам за провоз пяти земляков без документов.

Иностранца задержали с поличным в момент попытки отдать деньги. Сотрудник пограничной службы сидел с двумя мужчинами в кафе и о чем-то разговаривал. Один из них служил переводчиком. В какой-то момент злоумышленник положил на блюдце завернутую салфетку и подвинул к оперативнику. Далее к столу подошли другие сотрудники в штатском и предъявили удостоверение. В развернутом кульке находились несколько купюр по 100 евро.

Выяснилось, что гражданин Египта таким образом рассчитывал устроить беспрепятственное прохождение всех видов контроля пятью соотечественниками, которые следовали транзитом через Россию с поддельными документами.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК России («Дача взятки должностному лицу»). Фигурант заключен под стражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции.

Иностранец по трансграничному мосту «дошел» до суда в Благовещенске. Житель Китая предстанет перед судом за незаконный переход границы, сообщает Deita.