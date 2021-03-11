Трехлетний малыш выжил после падения с пятого этажа в Подмосковье

Москва, 11 марта. Трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и остался жив в Подмосковье. Ребенок находился один дома на момент происшествия.

Жительница Люберец вышла из квартиры, чтобы вынести мусор. Женщина оставила дома без присмотра трехлетнего ребенка. Малыш забрался на подоконник, открыл окно и случайно выпал с пятого этажа.

Пострадавшего мальчика доставили в городскую больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и ушибы. Следователи организовали проверку по факту падения малолетнего.

Еще один малыш пострадал при падении на юге столицы. Четырехлетний мальчик упал с эскалатора в одном из торговых центров. Ребенка госпитализировали с травмами, сообщало издание РИАМО.