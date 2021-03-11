Библиотеки и культурные центры Москвы приготовили праздничную программу к Масленице

Москва, 11 марта. Жителей Москвы пригласили принять участие в праздновании Масленицы. Программу с праздничными мероприятиями подготовили столичные библиотеки и культурные центры.

Гостей ожидают творческие мастер-классы, концерты, лекции, веселые игры и конкурсы, а также вкусные угощения. Мероприятия будут проходить с 11 по 14 марта. Так, в библиотеке №248 москвичам расскажут об истории и традициях Масленицы, а также поделятся с посетителями необычными рецептами приготовления блинов.

В библиотеке №184 планируется выступление фольклорных ансамблей, мастер-классы по созданию масленичной куколки и ознакомление с произведениями русских писателей, повествующими о славянских обычаях и обрядах. Центр культуры и творчества «Нега» проведет показательные бои на мечах и топорах и организует хороводы, конкурсы и веселые игры на свежем воздухе.

К празднованию Масленицы подготовились и в Иркутске. В городе пройдут 60 мероприятий, приуроченных к этому празднику. Праздничная программа начнется 14 марта, а центром празднования станет площадь у дворца спорта.