Полиция задержала подозреваемого в сбыте наркотиков таксиста в Можайске

Москва, 11 марта. Сотрудники полиции Можайска задержали водителя такси по подозрению в сбыте наркотических веществ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным правоохранителей, гражданин одной из республик Средней Азии работал таксистом и одновременно занимался распространением запрещенных веществ. Злоумышленника задержали при попытке сделать «закладку» у одного из домов в Можайске.

«В результате химического исследования установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством — героином», — сообщила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый отправлен под арест.

Тульские правоохранители в минувшем месяце поймали группу наркоторговцев, которая делала закладки с запрещенными препаратами. Задержанные — уроженцы ближнего зарубежья — заключены под стражу.