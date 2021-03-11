Более 10 тысяч москвичей с COVID-19 получили плазму крови с антителами

Москва, 11 марта. Плазму крови с антителами получают люди со средней и тяжелой формой заболевания COVID-19. С апреля 2020 года свыше 10 тыс. москвичей испытали метод переливания иммунной крови.

Главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов напомнил, что с апреля прошлого года врачи успешно применяют метод переливания иммунной плазмы пациентам с COVID-19. Решение о таком способе лечения принимает консилиум после всестороннего анализа информации.

«Более 10 тысяч пациентов московских стационаров с диагнозом COVID-19 получили иммунную плазму крови», — указано на официальном сайте мэра столицы.

Вирусолог Александр Лукашев полагает, что в России весной уровень заболеваемости COVID-19 может возрасти из-за климатических особенностей времени года. При этом врач уверен, что пик заболеваемости в мире уже пройден.