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Потерявшего сознание мужчину спасли от переохлаждения московские полицейские

Потерявшего сознание мужчину спасли от переохлаждения московские полицейские

Москва, 10 марта. Житель столицы едва не замерз насмерть на одной из улиц города. Потерпевшего спасли сотрудники патрульной службы полиции.

Старшие сержанты во время патрулирования района Свиблово обратили внимание на лежащего в снегу человека. Горожанина правоохранители заметили на Снежной улице. Тогда стражи порядка взяли гражданина, отнесли в служебную машину и вызвали бригаду скорой помощи.

Потерпевший отогрелся, очнулся и рассказал, что по дороге домой почувствовал недомогание и потерял сознание. Ему пришлось провести на холоде несколько часов. Помимо этого он не мог говорить и двигаться.

Когда медики убедились, что жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, полицейские довезли спасенного до дома и передали родным. Мужчина позже нашел неравнодушных сержантов и лично их поблагодарил за то, что они не оставили его в беде.

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