Жителя Подмосковья похитили из собственной квартиры под угрозой пистолета

Москва, 10 марта. Сотрудники полиции трех управлений смогли установить, где злоумышленники удерживали похищенного жителя деревни Путилково. Жертву освободили.

Стражи порядка установили, что в квартиру к потерпевшему пришли три человека. Один из них достал похожий на пистолет предмет. От хозяина дома потребовали, чтобы он без сопротивления последовал с похитителями на улицу и сел в машину.

По данным ГУ МВД по Московской области, пострадавшего отвезли в одну из гостиниц, расположенных в Балашихе. Там от него потребовали деньги: сумма варьировалась от 300 тысяч рублей до полумиллиона.

Оперативники выяснили, где держат сельчанина. Мужчину освободили, а троицу фигурантов задержали.

В Москве полицейские раскрыли похищение двух человек. Пострадавших схватили во Владимире и удерживали в одном из гаражей в столице, сообщал ФАН.