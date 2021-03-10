Первый задержанный на митинге 23 января получил условный срок за наезд на полицейского

Москва, 10 марта. Один год колонии условно получил блогер Александр Мучаев за наезд на полицейского в ходе митинга в Москве. Это первый приговор по делам о нападении на полицейских 23 января.

Обвиняемый приговорен к одному году колонии условно по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает пресс-служба Пресненского суда Москвы.

Мучаев двигался на автомобиле среди митингующих, страж порядка намеренно перекрыл ему путь, но водитель не остановился и задел полицейского бампером. В машине в этот момент находились участница группы Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Люся Штейн, сообщал ФАН.

В Москве после несогласованной акции 23 января возбуждены несколько уголовных дел по фактам нападения на представителей власти при исполнении. Приговор Мучаева стал первым, остальные дела еще рассматриваются.

ФАН ранее сообщал, что обвиняемый ждал решения суда не в СИЗО, предварительно ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.