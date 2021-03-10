Собака Услада стала чемпионом по поиску запрещенных веществ, передаваемых в «Бутырку»

Москва, 10 марта. Немецкая овчарка помогает правоохранителям находить спрятанные в посылках наркотики, которые передают заключенным СИЗО «Бутырка».

В следственном изоляторе №2 в Москве работают несколько служебных собак. Одна из них по кличке Услада является чемпионом по поиску запрещенных веществ. Как отмечают сотрудники СИЗО, посылки с наркотиками нередко пытаются передать на режимную территорию.

Немецкая овчарка заслужила почетное место помощника правоохранителей с лета 2018 года. За это время она приобрела статус профессионала своего дела. Сотрудники УФСИН подчеркивают, что у собаки лучшие показатели натренированности, сообщает Федеральное агентство новостей.

Некоторое время назад ФАН сообщал, что Услада помогла найти сверток с запрещенными веществами. Они были спрятаны в тюбике зубной пасты.