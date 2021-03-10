Несколько десятков спортивных объектов появится в московских кварталах реновации

Москва, 10 марта. Более 40 спортивных объектов появится в кварталах реновации российской столицы. Об этом заявил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Власти Москвы намерены создать в кварталах реновации качественную и комфортную среду. Речь идет о возведении не только жилья и первоочередных социальных объектов, но и спортивных сооружений. Программу реновации в российской столице утвердили несколько лет назад. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир.

Программа реновации распространяется на 5175 домов. Ее завершение запланировано на 2032 год. Власти российской столицы сформировали перечень из 489 стартовых площадок. На стадии проектирования и строительства находятся около 280 объектов.

В общей сложности в рамках программы реновации в Москве построят почти 45 миллионов квадратных метров жилья, рассказал глава городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Благодаря реновации новое жилье обрели уже 22 тысячи человек.