Собянин поучаствовал в запуске проходки двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ в Москве

, 10 марта. Проходка двухпутного перегонного тоннеля между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро началась в Москве в среду.

Старт процессу дал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что отправленный от «Нагатинского Затона» щит стал одним из последних, требующих запуска. Оставшиеся четыре начнут проходку в апреле, мае и июне.

«И на этом, собственно, будет заканчиваться проходка всей Большой кольцевой линии московского метро, самой протяженной в мире», — сказал градоначальник перед тем, как запустить проходку тоннеля.

Тоннелепроходческому комплексу (ТПМК) «Лилия» до конца августа предстоит пройти 1,2 км. По словам Собянина, щиты уже преодолели 94% тоннелей БКЛ. Оставшиеся тоннели построят в течение года.

Произведенный в 2015 году ТПМК «Лилия» стал первым 10-метровым комплексом, использованным в Москве для строительства двухпутных тоннелей большого диаметра. Ранее с его помощью строился участок Некрасовской линии (от «Косина» до «Окской») и западный участок БКЛ (от «Мневников» до «Кунцевской»).

На прошлой неделе власти Москвы отчитались о ходе строительства станции МЦД-2 «Марьина Роща». Стало известно, что ее открытие запланировано на 2022 год.