Почтоматы могут появиться в московском метро

Москва, 10 марта. Власти столицы задумались об установке почтоматов в городском метрополитене. Об этом журналистам сообщили в администрации метро.

Установка почтоматов в вестибюлях станций не только позволит горожанам не только забирать товары из интернет-магазинов в автоматизированных терминалах около дома, но и принесет дополнительный доход на развитие столичного метрополитена.

Карта «Тройка», напольная навигация и вендинговые автоматы оказались самыми популярными сервисами пассажиров метро Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Метрополитен постоянно внедряет новые сервисы для горожан, уточнил он.