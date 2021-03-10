Суд вынес приговор соучастнику убийства следователя Евгении Шишкиной

Москва, 10 марта. Приговор соучастнику убийства следователя Шишкиной огласили в Подмосковье. На момент преступления ему не было 18 лет.

Красногорский городской суд Московской области признал виновным соучастника убийства следователя МВД Евгении Шишкиной и назначил ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима сроком на 9,5 лет.

Преступление было совершено 10 октября 2018 года. Шишкину, которая занимала пост старшего следователя по особо важным делам следственной части Следственного управления УТ МВД по ЦФО, убили у подъезда дома в поселке Архангельское в Московской области.

По версии следствия, заказчиком стал Ярослав Сумбаев. Он привлек к совершению убийства подростка, а тот в свою очередь подключил к делу своего знакомого — студента Абдулазизова. Сообщалось, что за убийство Шишкиной школьник получил порядка миллиона рублей, из которых 400 тыс. оставил себе, а 600 тыс. заплатил исполнителю. Оба подозреваемых были задержаны и признали свою вину на допросе.

Абдулазиз Абдулазизов получил 14 лет колонии за убийство Шишкиной, сообщал ранее ФАН. Суд признал его виновным. Осужденный должен выплатить компенсацию в сумме 1 млн. рублей.