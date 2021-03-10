Актриса Аглая Тарасова оштрафована на 10 тыс. рублей за участие в незаконном митинге

Москва, 10 марта. Участие в несанкционированной уличной акции закончилось штрафом для актрисы Аглаи Тарасовой. За правонарушение она заплатит 10 тысяч рублей.

Звезда экрана была задержана 2 февраля, когда принимала участие в незаконном митинге в Москве в поддержку блогера Алексея Навального. Для разбирательства ее доставили в отделение полиции, где ей пришлось пробыть всю ночь. В итоге в отношении женщины оформили протокол о нарушении правил участия в митинге.

Отметим, что незаконные акции, спровоцированные Навальным и его сторонниками, проходили 23 и 31 января. В одном из них участвовал, как считают правоохранители, первый секретарь красноярского отделения Либертарианской партии России Глеб Марьясов. Он стал подозреваемым по делу о незаконном перекрытии дорог, сообщал ФАН.