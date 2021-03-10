Служебная собака лишила наркотиков обитателей «Бутырки»

Москва, 10 марта. Родственники и знакомые фигурантов уголовных дел иногда предпринимают попытки передать им наркотики. Недавно два таких случая были пресечены в СИЗО «Бутырская тюрьма».

Стоит отметить, что все посылки для подозреваемых, обвиняемых и осужденных досматривают с использованием служебной собаки, сообщили ФАН в пресс-службе УФСИН России по Москве.

Так, на имя одного из обвиняемых была передана посылка. Собака указала, что внутри есть наркотик. Силовики обратили внимание на пачку какао. Вскрыв упаковку, они обнаружили порошкообразную примесь белого цвета.

Во втором случае запрещенные вещества были спрятаны в тюбике зубной пасты. Экспертиза показала, что в свертках были гашиш и другой наркотик на основе конопли.

По данным фактам проводится проверка.