Жителям Москвы сообщили о переезде центра «Мои документы» в районе Крюково

Москва, 10 марта. Центр государственных услуг района Крюково в Зеленограде начал работу по новому адресу. Теперь офис расположен на Привокзальной площади.

Площадь центра «Мои документы» увеличилась до 1336 квадратных метров. Для удобства посетителей организовано 50 окон. В четырех из них, а также в специально оборудованном кабинете помощь гражданам оказывают работники отдела по вопросам миграции МВД России.

«Пространство оборудовано для маломобильных граждан. Посетители могут воспользоваться лифтом, внутри центр оснащен удобной навигацией», — сообщают власти столицы.

В новом офисе в районе Крюково местные жители могут оформить необходимые документы. Помимо этого им доступны полезные сервисы. Например, люди имеют возможность сфотографироваться в фотокабине, распечатать файлы или снять копию с документов и многое другое.

Практически 70 тыс. жителей Москвы прошли медицинское обследование в центрах «Мои документы». Сведениями поделилась заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.