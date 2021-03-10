Почти 45 миллионов квадратных метров жилья построят в Москве благодаря реновации

Москва, 10 марта. Программа реновации жилищного фонда столицы России подразумевает появление почти 45 млн квадратных метров нового жилья.

Информацией о планах в рамках реновации сообщил глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Он принял участие в совещании по жилищному строительству. Для реализации программы уже согласовано 500 площадок. Потенциал строительства на их площади составляет 7,7 млн квадратных метров.

«Для переселения нужно построить 22 млн квадратных метров, а всего на реорганизуемых площадках будет построено 45 млн квадратных метров», — сказал Левкин.

Сейчас благодаря реновации уже переселили 22 тыс. человек и еще 30 тыс. находятся в процессе переезда. Согласно плану властей города, в течение следующих десяти лет в Москве появится еще 62 млн квадратных метров жилья.