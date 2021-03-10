Реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей закончится через три года

Москва, 10 марта. Развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей будет реконструирована в течение трех лет, работы начнутся в апреле 2021 года, сообщил департамент строительства Москвы.

Торги для выбора подрядчика объявило подведомственное департаменту ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства». Начальная цена контракта 13,5 млрд рублей, итоги будут известны 9 апреля.

Подрядчик должен будет построить боковые проезды со стороны МКАД, левоповоротные съезды с внешней стороны кольцевой дороги на Липецкую улицу. Также должен появиться съезд на трассу М4 «Дон». Предусмотрена реконструкция правоповоротных съездов с внешней и внутренней стороны МКАД.

По плану победитель тендера должен реконструировать Липецкую улицу, создать на ней новые съезды и участки для разворота. Проект включает семь путепроводов и тоннель, четыре подземных пешеходных перехода. Подрядчику предстоит построить и реконструировать почти десять километров дорог.

С 5 апреля транзитным грузовым автомобилям весом свыше 3,5 т запретят проезд по МКАД без пропусков. Весь транзитный поток выводится на ЦКАД и автодороги А-107 и А-108, сообщили в департаменте транспорта Москвы.