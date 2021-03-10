Правительство Москвы безвозмездно получит 50% акций «Ситибайка»

Москва, 10 марта. Решение о передаче столичному правительству половины ценных бумаг компании «Ситибайк» принял наблюдательный совет ВТБ.

Компания является оператором городского общественного велопроката в Москве. Всего в собственность города перейдет 24,505 млн обыкновенных именных акций, которые составляют 50% уставного капитала «Ситибайка». Номинальность каждой — один рубль.

Велопрокатный проект вышел на новый этап развития, став частью жизни столицы. Для глубокого слияния с сетью московского транспорта необходимо решить несколько задач в области инфраструктуры, в том числе нарастить число велодорожек, велосветофоров, создать комфортную среду для велосипедистов за пределами центра города. В пресс-службе ВТБ выразили надежду, что Москва имеет потенциал для того, чтобы стать одной из главных велостолиц мира, передает «Интерфакс».

Весной 2021 года поступят в продажу электровелосипеды фирмы Porsche, их стоимость составит от 8549 долларов. Модели получили называния Sport и Cross, в них будет установлен мотор Shimano EP8, ультракомпактный, по словам производителя.