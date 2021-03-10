Потепление придет в Москву после самой холодной ночи со времен ВОВ

Москва, 10 марта. Рекордно морозная ночь в столице сменится потеплением в ближайшие недели. Такой прогноз представили московские синоптики.

Столбики термометров на территории Москвы прошедшей ночью опустились до –20,7 градуса. Годом ранее температура воздуха в этот день составила +4 градуса. Минувшая ночь в столице стала самой морозной со времен ВОВ, констатировали синоптики.

Жителей столицы ожидает потепление в ближайшие дни. Столбики термометра к выходным будут находиться на отметке –8...–10 градусов, а на следующей неделе температура воздуха в регионе достигнет положительных значений, заверили синоптики в комментарии РИА Новости.

Ледяные иглы могут появиться в небе Москвы 11 марта, предупредил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Столбик термометра на территории города в этот день может опуститься до 19 градусов мороза.