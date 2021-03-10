Медики из Москвы предложили новый способ лечения суставов

Москва, 10 марта. Медики одной из больниц российской столицы начали применять клеточные технологии в лечении болезней суставов.

Это эффективная альтернатива хирургическому вмешательству. Такое лечение назначают пациентам с дефектами хрящей, травматическими повреждениями капсульно-связочного аппарата, а также воспалительными процессами. Медики московской больницы №13 применяют два метода.

Это использование стволовых клеток собственной жировой ткани пациента и лечение плазмой его крови. Требуется от трех до пяти инъекций, чтобы пациент почувствовал улучшение. Обе процедуры можно сделать бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Краснодарские медики впервые провели трансплантацию предсердия и печени. Местная жительница страдала болями около десяти лет. Она попала в больницу, так как заболевание поразило крупный сосуд. Из-за этого затруднился приток крови к сердцу.