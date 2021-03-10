Работающие «на ремень» дорожные камеры начали тестировать в Подмосковье

Москва, 10 марта. Дорожные камеры, фиксирующие езду с непристегнутым ремнем и разговор по телефону за рулем, начали тестировать на дорогах Московской области.

По словам операционного директора «МВС Груп» Михаила Родионова, тестирование началось в начале этого года. Сейчас определяется необходимая доказательная база для фиксации нарушения. Штрафы пока не назначаются водителям, нарушившим правила.

«Чисто технически внедрение систем автоматической фиксации езды с не пристегнутым ремнем возможно в любом регионе, где есть современные комплексы фотовидеофиксации», — пояснил специалист в беседе с «Российской газетой».

Новые камеры видеонаблюдения должны появиться в этом году в московском метро. Они смогут распознать людей, которым необходима экстренная медицинская помощь.