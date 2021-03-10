Власти Москвы допустили сохранение масочного режима после весны

Москва, 10 марта. Пандемия вынудила столицу отказаться от участия в городских фестивалях и стать невольным героем «карнавала масок», который может продолжиться и после весны.

Запрет на пользование услугами общественного транспорта без средства лицевой защиты и организацию массовых мероприятий сохранится в Москве и после мая. Неутешительный прогноз озвучил мэр Сергей Собянин. Он в рамках проекта ТАСС — «А что такое нормальная жизнь?» Политики и общественники о годе пандемии» — признал меры необходимыми для дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации.

Большинство ограничений были отменены в январе-феврале. Еще часть мер может быть аннулирована уже этой весной, допустил мэр города.

«Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше», — добавил он.

Московские власти решили отказаться от обязательного режима самоизоляции для некоторых категорий граждан. Теперь для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями правило носит рекомендательный характер.