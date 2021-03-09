Трупы жениха и невесты нашли в одной из квартир в Подмосковье

Москва, 9 марта. Обнаженные тела мужчины и женщины обнаружили в ванной комнате, где из крана текла вода.

Первым свидетелем трагедии стал отец местного жителя. Он вначале не понял, что сын и его возлюбленная мертвы. Поэтому мужчина попытался позвать их. Когда его усилия не увенчались успехом, то москвич обратился за помощью к спасателям.

Прибывшие медики констатировали смерть несостоявшихся супругов и указали на тот факт, что на их трупах не было следов насильственной смерти. Сотрудники Следственного комитета уже приступили к проверке всех деталей трагедии. Позднее они примут процессуальное решение.

Жительница Санкт-Петербурга оставила своего полугодовалого сына в ванной комнате, сообщал ФАН. Мальчик чуть не утонул, теперь он находится в местной больнице в реанимационном отделении.