Собянин оценил эффективность системы образования в период пандемии

Москва, 9 марта. Московская система образования справилась с непростой ситуацией в 2020 году, сообщила пресс-служба мэра Москвы после заседания президиума правительства города.

Основной заслугой системы образования столицы стало обеспечение качественного образовательного процесса в период пандемии COVID-19. Об этом свидетельствует успешно сданный Единый государственный экзамен, говорится в сообщении.

Несмотря на дистанционный формат обучения, на который перешли в марте 2020 года все московские образовательные учреждения, школьники показали высокий уровень знаний, московские выпускники доказали конкурентоспособность. На международных олимпиадах столичные школьники завоевали десять золотых и семь серебряных медалей по разным направлениям.

В дистанционном режиме осенью обучение продолжили старшеклассники и студенты колледжей. В обычный режим работы школы и колледжи вернулись 18 января 2021 года. Для эпидемической безопасности в московских школах были предприняты соответствующие меры.

Сергей Собянин отметил поэтапное улучшение ситуации с COVID-19 в столице. Уровень заболеваемости снижается, также уменьшается количество пациентов, которым потребовалась госпитализация, отметил градоначальник.