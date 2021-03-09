Стоимость бензина на московских АЗС растет 12 недель подряд

Москва, 9 марта. Представители столичной топливной ассоциации зафиксировали рост стоимости бензина в течение 12 недель подряд.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, власти намерены контролировать вопрос продажи бензина на заправочных станциях в Москве. На начало марта рост составил 0,2%. В первых числах весны стоимость бензина в Петербурге оставалась на прежнем уровне.

Власти российских регионов наладили поставки бензина в удаленные населенные пункты. Например, предприятие «Коммунальник» осуществило транспортировку топлива в Аяно-Майский район Хабаровского края. Доставка осуществлялась по зимнику из Якутии.