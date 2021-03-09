Власти Подмосковья введут рассрочку за счета по ЖКУ

Москва, 9 марта. Правительство Московской области собирается ввести рассрочку на счета за коммунальные услуги. Такое поручение дал губернатор региона Андрей Воробьев.

Решение о предоставлении рассрочки по ЖКУ принято властями региона из-за холодной зимы. Энергопотребление в некоторых муниципалитетах области резко увеличилось из-за морозов, после чего жители получили квитанции с более высокими суммами, чем обычно.

«Рассмотрите там, где это необходимо, рассрочку платежей и не начисляйте ни штрафы, ни пени, а сделайте шаг навстречу», — поручил губернатор местным властям.

Андрей Воробьев, обращаясь к правительству, отметил, что ежемесячный платеж для жителей Подмосковья следует облегчить. Зампред Евгений Хромушин ответил, что власти обязательно проработают этот вопрос.

Губернатор Московской области ранее оценил успехи сельскохозяйственной отрасли региона. Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье растет производств молока, а по выращиванию овощей область входит в тройку лидеров по России.