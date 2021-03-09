Собянин озвучил дату общегородского субботника в Москве

Москва, 9 марта. Общегородской субботник пройдет в столице 24 апреля. Такую информацию предоставили в пресс-службе мэра города Сергея Собянина.

Учащиеся школ, колледжей и вузов, сотрудники городских предприятий, а также все желающие горожане могут принять участие в мероприятии, следует из сообщения. На субботнике москвичи смогут внести вклад в благоустройство города.

Участникам месячника предстоит работать на общественных пространствах города и во дворах жилых домов. Уборка мусорка и прошлогодних листьев, а также высадка новых деревьев и кустарников предстоит добровольцам в этот день.