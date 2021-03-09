Власти Москвы намерены построить более 62 млн квадратных метров жилья за 10 лет

Москва, 9 марта. Более 62 млн квадратных метров жилья планируют возвести в российской столице за десять лет. Об этом сообщили в департаменте градостроительной политики.

Ближе к 2030-му власти Москвы намерены ежегодно вводить в эксплуатацию не менее семи миллионов квадратных метров жилья. Об этом на пленарном заседании заявил руководитель департамента градостроительной политики правительства российской столицы Сергей Левкин.

«Мы начали от 3,5 млн кв. м и должны уже в 2030 г. вводить 7 млн кв. м жилья, то есть в два раза больше. Скачка нет, идет поступательное развитие. Два предыдущих годовых плана мы выполнили», — отметил он.

Российская столица принимает участие в национальном проекте «Жилье и городская среда». Глава города Сергей Собянин поручил разработать 16 государственных программ, в том числе программы «Жилище» и «Градостроительная политика».

Более двух тысяч москвичей получили жилье по программе реновации с начала года. Им уже вручили ключи от новых квартир. Под заселение передано 77 новостроек, уточнил глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Еще 273 объекта находятся на стадии возведения.