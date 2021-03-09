Завершилось строительство еще одного дома по программе реновации в Москве

Москва, 9 марта. Строительство жилого дома на 160 квартир по программе реновации завершили в одном из районов российской столицы.

Здание находится на улице 2-я Владимирская в районе Перово. Получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию, отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Двухсекционное здание возвели по индивидуальному проекту.

На фасадах дома установлены короба под кондиционеры. В здании находятся 34 однокомнатных, 110 двухкомнатных и 16 трехкомнатных квартир. Их общая площадь составляет 8 тысяч 834,5 квадратных метра. В квартирах предусмотрены остекленные лоджии.

Дома, построенные в рамках программы реновации, соответствуют самым высоким стандартам качества, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Никто из горожан не отказывается от переселения. Уровень качества новых домов не сопоставим с хрущевками. С очередностью переселения участников программы реновации в новые жилые комплексы можно ознакомиться на сайте администрации. Первый этап программы продлится до 2024 года.