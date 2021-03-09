Московские вирусологи перечислили сюрпризы новой волны коронавируса

Москва, 9 марта. Подъем коронавируса в столице России ожидается осенью этого года. Вероятно, он не будет резким, считают московские вирусологи.

Влияние на пандемию COVID-19 оказывает сезонность инфекции. Поэтому можно считать, что новая волна заболеваемости наступит в осенний период, а летом ее не будет. Такое мнение высказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в комментарии «Вечерней Москве».

Сейчас в Москве наблюдается спад коронавируса. При необходимости санитарно-эпидемиологические службы займутся проведением противоэпидемических мероприятий для того, чтобы ситуация оставалась стабильной. Об этом рассказал вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Эпидемия не закончилась. Если мы перестанем соблюдать противоэпидемические меры, и вакцинация окажется слабой, то к осени мы получим подъем. На мой взгляд, сейчас Москва на пути к плато по заболеваемости», — сказал он.

Вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2 прошла первая в мире женщина-космонавт, депутат Государственной думы России Валентина Терешкова. О процедуре рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.