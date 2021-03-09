Еще в двух ТРЦ Москвы откроются пункты вакцинации от коронавируса

Москва, 9 марта. Два новых выездных пункта вакцинации от коронавируса откроются в торговых центрах «Круг» и «Тройка», расположенных в российской столице.

Горожане смогут обратиться туда начиная с 10 марта, отметила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова. Выездные бригады, предоставляющие услуги вакцинации, работают с середины января. Медики принимают москвичей в ГУМе, на ВДНХ, в театре «Геликон Опера», фудмолле «Депо».

К тому же пройти вакцинацию от коронавируса можно в одном из ста пунктов, открытых на базе городских поликлиник. К прививочной кампании подключились и 59 частных медучреждений. В торговых центрах прививку можно сделать без записи ежедневно с 10:00 до 21:00.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова также привилась от коронавируса. Антитела в ее крови сохранялись в течение полугода. Затем сформировался Т-клеточный иммунитет. По словам Раковой, не все представители российской власти готовы публично рассказать о своей вакцинации.