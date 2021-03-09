Московские синоптики спрогнозировали появление ледяных игл в небе

Москва, 9 марта. Ледяные иглы могут появиться в небе над столицей 11 марта. Такой прогноз предоставил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Морозный туман также может наблюдаться в городе в этой день. Столбик термометра на территории столицы в четверг может колебаться в пределах 11 –19 градусов мороза. Погода ожидается солнечная, преимущественно без осадков, заключил Леус.

Ночь на 9 марта в Москве стала самой холодной с начала весны, следует из сообщения синоптиков. Температура воздуха в Москве опустилась почти до 15 градусов ниже нуля. Ночные заморозки с температурой до 20 градусов мороза ожидаются в столице в ближайшие дни.