Разработчики обновили функционал приложения «Моя Москва»

Москва, 9 марта. Жители столицы России получили возможность оплатить домашний телефон МГТС и прочитать новости своего района в мобильном приложении «Моя Москва».

Обновление приложения для москвичей подразумевает появление новых функций. Теперь граждане могут оплатить все востребованные начисления за квартиру с мобильного телефона. Также для людей будут подбираться новости в зависимости от того, какие сведения они указывали о себе в приложении или портале mos.ru. Информацией об этом поделился замглавы столичного департамента информационных технологий Максим Алексашкин.

Приложение «Моя Москва» было запущено в начале 2019 года. Им уже воспользовались более десяти миллионов раз. В условиях пандемии коронавирусной инфекции жителям столицы предлагается записаться на ПЦР-тестирование, анализ на антитела к COVID-19 и вакцинацию при помощи сервиса.

Последний раз «Моя Москва» обновлялась в конце 2020 года. Такое решение разработчиков привлекло к сервису больше пользователей. В декабре прошлого года их число увеличилось на 100 тыс., сообщал Алексашкин.