Составлен список наиболее популярных «космических» имен детей в Москве

Москва, 9 марта. Связанные с космической тематикой имена стали наиболее популярными у молодых родителей Москвы.

На сегодняшний день наиболее популярными именами, которые родители Москвы дают своим детям, являются Меркурий, Марс, Кассиопея, Гагарин и Космос. Тем не менее одними из самых распространенных в столице по-прежнему являются традиционные имена. Только в прошлом году загсы Москвы зарегистрировали около 2,8 тысячи Софий и 2,5 тысячи Александров.

Полет Гагарина в космос в апреле 1961 года спровоцировал рост популярности имени «Юрий». Уже в апреле того года московских мальчиков стали называть Юриями в два раза чаще, чем в марте того же года.

«В марте 1961 года загсы Москвы зарегистрировали 150 мальчиков с именем Юрий, а в апреле этим именем назвали 306 мальчиков. В том же году популярность имени увеличилась более чем на 50% по сравнению с 1960 годом», — рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

С 1960 по 1962 годы самым распространенным было имя Сергей. Имя Юрий в 1960 году занимало восьмое место. В следующем году оно переместилось на одну позицию вверх.

Кроме того недавно стало известно, что тенденция называть детей древними славянскими, двойными и иностранными именами продолжилась в Москве в прошлом году. В 2019 году на свет появилось свыше двух тысяч девочек, которые получили древние славянские имена Милана, Мирослава, Злата. Родились также мальчики Ярославы и Макары (897 и 577 детей соответственно).