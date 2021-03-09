Московские парки расскажут горожанам, как русские цари праздновали Масленицу

Москва, 9 марта. Парки российской столицы подготовили для горожан онлайн-программу, посвященную Масленице. Она продлится почти неделю.

С 9 по 14 марта на страницах парков в социальных сетях будут выходить различные ролики. Например, сотрудники музея-заповедника «Царицыно» расскажут, как русские цари праздновали Масленицу. Таганский парк подготовил онлайн-программу «Широкая Масленица! Мы тобою хвалимся!».

Сотрудники парка «Сокольники» расскажут москвичам, как правильно украсить стол к Масленице. В усадьбе «Воронцово» проведут мастер-класс «Солнышко». Всем желающим расскажут, как из ниток и лент сделать яркую звезду. Парк «Северное Тушино» предоставит москвичам возможность послушать в режиме онлайн народные песни.

Диетологи не рекомендуют есть блины каждый день. Это довольно тяжелая пища для желудка. Разовая порция блюда составляет от 150 до 200 граммов с учетом начинки. Чтобы блины получились менее калорийными, их можно делать из молока или кефира с небольшим процентом жирности.