Синоптики: Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве на выходных

Москва, 9 марта. Прошедший на выходных в Москве и Подмосковье снегопад обеспечил выпадение практически четверти месячной нормы осадков.

Такое заявление РИА Новости сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он назвал пришедший циклон «ныряющим». То есть снег на всей территории Европейской России выпадал неравномерно.

«В качестве примера приведу, что было по Москве. Балчуг — центр, выпало за 7 и 8 марта 3,5 миллиметра осадков, в Тушино — 8 миллиметров осадков, на ВДНХ — 7 миллиметров осадков. Учитывая, что месячная норма — это 34 миллиметра, понятно, что это почти четверть», – объяснил Вильфанд.

Наибольшее количество осадков выпало 7 марта около четырех миллиметров в Москве. Ночью 8 марта добавилось еще четыре с половиной миллиметра. В Подмосковье 7 марта выпало восемь миллиметров, а ночью еще пять. Сугробы в столице, по информации Гидрометцентра, выросли местами на десять сантиметров.

Недавно синоптики рассказали, что жителей Ленобласти ждут тридцатиградусные морозы. Аномальные холода нагрянут в северо-западную часть России 9 марта.