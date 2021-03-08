Авария с тремя машинами в центре Москвы образовала пробку

Москва, 8 марта. ДТП с участием трех автомобилей парализовало движение в центре Москвы.

Согласно данным столичного департамента транспорта, авария произошла на Трубной площади. Информация появилась в Telegram-канале ведомства.

«На Трубной площади столкнулись три автомобиля, в том числе одно такси», – отмечается в сообщении.

ДТП ограничило движение одного ряда в сторону Петровского бульвара. Длина пробки составляет порядка 600 метров

Ранее ФАН писал, что в Вологодской области в аварии с рейсовым автобусом погибли мать с ребенком. Пассажиры автобуса серьезных травм не получили.