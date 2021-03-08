Предприятия Москвы на треть нарастили экспорт «молочки» по итогам 2020 года

Москва, 8 марта. Объем экспорта молочной продукции московских компаний увеличился на треть и достиг 57,23 млн долларов по итогам прошлого года.

Об этом сообщил глава столичного комитета инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. По его словам, в натуральном выражении продажи также продемонстрировали положительную динамику: рост составил 24,1% — с 23,06 тысячи тонн до 28,62 тысячи тонн, передает ТАСС.

«Одна из главных причин — общий рост потребления такой продукции в мире и высокая конкурентоспособность столичных товаров», — добавил он.

Основным получателем молочной продукции столицы стал Казахстан, который приобрел товаров на сумму 22,2 млн долларов. Соединенные Штаты Америки находятся на втором месте по объему экспорта. Далее следуют Белоруссия, Кыргызстан, Китай и Канада. Так, именно на вышеперечисленные страны приходится около 80% всего экспорта «молочки» из Москвы.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что российский экспорт органических продуктов увеличился на 50% в 2020 году, однако в текущем году темп роста снизился. Об этом заявил представитель Союза органического земледелия Сергей Коршунов.