Стали известны подробности жестокого убийства бабушки и троих внуков в Подмосковье

Москва, 8 марта. Предполагаемый убийца бабушки и трех маленьких детей в момент задержания находился в неадекватном состоянии, передает источник ФАН в экстренных службах.

Правоохранители обнаружили 32-летнего мужчину спящим. Предположительно, он мог употребить неустановленные препараты, поскольку совершенно не понимал, что происходит. Кроме того, стало известно, что мать убитых детей, 28-летняя Ирина К., на момент трагедии дома отсутствовала.

Массовое убийство произошло в Орехово-Зуевском районе Московской области. Тела 45-летней женщины и троих ее внуков с множественными ножевыми ранениями нашли в квартире, сообщало Федеральное агентство новостей. Следователи возбудили дело по статье «Убийство». Расследование продолжается, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.