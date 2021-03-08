Следователи проверяют московский ТЦ после удара током трехлетнего ребенка

Москва, 8 марта. Трехлетнюю девочку, наступившую на оголенный провод в ТЦ «Европолис», после осмотра в больнице отпустили домой. Ее здоровью ничего не угрожает, сообщил источник ФАН.

Несмотря на это, из-за риска серьезного травмирования малышки следователи ГСУ Следственного комитета РФ проверяют ТЦ, где ребенка ударило током. Обстоятельства и причины случившегося также устанавливают сотрудники столичной прокуратуры.

По словам очевидцев, оголенные провода, на которые случайно наступила маленькая девочка, просто торчали из пола. Руководство центра никак не оградило опасный участок на полу.